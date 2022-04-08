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Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Благовещение

08.04.2022 / 12:20
Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Благовещение
Источник: Центр информации УПЦ
Христиане во все времена вдохновлялись жизнью Девы Марии

Господь так возлюбил человека, что стал одним из нас.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич)

«По слову святого Иоанна Златоуста, праздник Благовещения - корень и начало всех праздников. Именно в явлении Архангела Гавриила Пречистой Деве Марии Церковь видит «спасения нашего главизну» –  начало нашего спасения. Пресвятая Дева - чистейший и прекраснейший плод, созревший когда-либо на земле; лучший образец того, каким может быть человек; вершина творческой энергии Создателя; жертва, принесенная человечеством Богу. И Господь принял эту жертву, одарив в ответ благодатью Святого Духа», - объяснил митрополит Антоний.

Он напомнил, что христиане во все времена вдохновлялись жизнью Девы Марии, многие святые восхваляли Богородицу, стараясь найти самые красивые слова и эпитеты, чтобы подчеркнуть Ее чистоту и величие.

«Благовещение - это вечная надежда на спасение; это утренняя роса, утоляющая жажду после жаркой ночи; это восход, пламенеющий во тьме. Это первое, после грехопадения, единение падшего человека с Единым Богом, которое состоялось в  сердце Девы Марии», - подытожил митрополит Антоний.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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