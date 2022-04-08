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Предстоятель УПЦ рассказал, как обрести силу побеждать зло

08.04.2022 / 11:50
Предстоятель УПЦ рассказал, как обрести силу побеждать зло
Источник: Центр информации УПЦ
После того, как Господь пришел на землю и совершил подвиг Спасения, каждый человек получил силу побеждать зло

Человек, который живет с Богом, обретает силу побеждать зло.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.

Предстоятель напомнил, что день Благовещения Пресвятой Богородицы является началом Спасения человечества: Господь принял на Себя человеческую плоть, чтобы спасти каждого.

«Мы ничем не заслужили этой милости Божией, это плод Божественной Любви. Каким бы человек ни был, Господь его любит. И ради падшего человека, самих грешников, Господь принимает человеческую природу и берет на Себя человеческие грехи», - отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель объяснил, что после того, как Господь пришел на землю и совершил подвиг Спасения, каждый человек получил силу побеждать зло.

«Какое бы зло на человека не обрушилось, если человек живет с Богом, то он от Бога получает силу победить это зло. Без Бога зло нас побеждает, с Богом - зло побеждаем мы», - сказал он.

Блаженнейший подчеркнул, что в эти дни мы особо просим Матерь Божию молитв за нас, «чтобы Господь нам послал добрую весть о том, что наступил мир на нашей земле, чтобы человеческая злоба, которая летает над нашими головами, уничтожилась силою Божественной Благодати и чтоб люди поняли, что мы есть творения Божии, и что Бог хочет, чтобы мы жили в мире друг с другом».

«Пусть молитвами Пресвятой Девы Марии Господь поможет всем нам, братья и сестры, чтобы мы пожили достойно на земле, чтобы мы были сосудом спасения, сосудом той благодати, которую принес на землю наш Спаситель Господь Иисус Христос, Который помогает человеку на земле все преодолевать - трудности, сложности и вводит человека в блаженную вечность, приводит человека ко спасению, - пожелал Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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