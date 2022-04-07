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В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ празднуют Благовещение

07.04.2022 / 16:40
В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ празднуют Благовещение
Источник: Центр информации УПЦ
В проповеди после чтения Евангелия Блаженнейший рассказал о Благовещении и его значении для спасения человечества

Сегодня, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, верующие Украинской Православной Церкви молились на богослужении в Киево-Печерской лавре.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Божественную литургию в храме в честь преподобного Агапита Печерского возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

В проповеди после чтения Евангелия Блаженнейший рассказал о Благовещении и его значении для спасения человечества.

Были вознесены просьбы о мире на украинской земле, о избавлении от врагов, чтобы Господь смилостивился на украинский народ и сохранил тех, кто в отчаянии и потерял дома, чтобы Господь благословил людей доброй воли, которые помогают нуждающимся.

В особой молитве, возносимой сейчас в храмах УПЦ, Предстоятель попросил у Бога милости украинскому народу, укрепил мужеством воинов, освободил пленных, исцелил больных и приютил тех, кто лишен дома.

«Молитвами Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Которая стала Матерью невместимого Бога, пусть Господь благословит вас и ваших родных, подаст мир в сердца наши и на нашу Украинскую землю, подаст все необходимое для земной жизни и для спасения в вечности», – пожелал Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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