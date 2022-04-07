Черкасский священник УПЦ доставил помощь украинским военным на Донбасс

С волонтерами Черкасского центра помощи армии священник Украинской Православной Церкви Валерий Русняк посетил украинских военных в Покровске, Богоявленке и Курахово.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии, священник в составе волонтерской группы Черкасского центра помощи армии посетил города Покровск и Курахово и другие населенные пункты, куда была возможность доехать в связи с боевыми действиями.

«Украинским военным была доставлена помощь в виде двух автомобилей для нужд ВСУ, тепловизоров, раций для военнослужащих из Черкасской области, а также были переданы посылки от родных: продукты питания, сладости, одежда и т.д.», – отметили в Черкасской епархии.

Помощь была оказана военным разных подразделений: разведчикам, артиллерии, танкистам, зенитно-ракетным войскам, пограничникам, ПВО, морской пехоте.