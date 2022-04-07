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Черкасский священник УПЦ доставил помощь украинским военным на Донбасс

07.04.2022 / 16:02
Черкасский священник УПЦ доставил помощь украинским военным на Донбасс
Источник: Центр информации УПЦ
Украинским военным была доставлена помощь в виде двух автомобилей для нужд ВСУ, тепловизоров, раций для военнослужащих из Черкасской области, а также были переданы посылки от родных

С волонтерами Черкасского центра помощи армии священник Украинской Православной Церкви Валерий Русняк посетил украинских военных в Покровске, Богоявленке и Курахово.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии, священник в составе волонтерской группы Черкасского центра помощи армии посетил  города Покровск и Курахово и другие населенные пункты, куда была возможность доехать в связи с боевыми действиями.

«Украинским военным была доставлена помощь в виде двух автомобилей для нужд ВСУ, тепловизоров, раций для военнослужащих из Черкасской области, а также были переданы посылки от родных: продукты питания, сладости, одежда и т.д.», – отметили в Черкасской епархии.

Помощь была оказана военным разных подразделений: разведчикам, артиллерии, танкистам, зенитно-ракетным войскам, пограничникам, ПВО, морской пехоте.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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