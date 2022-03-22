Поместные Православные Церкви и волонтеры передают гуманитарную помощь епархиям УПЦ

Православные верующие из Румынии, Польши и Чехии передали гуманитарную помощь епархиям Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, гуманитарные грузы будут направляться в разные регионы Украины, где есть потребность в продуктах питания, средствах гигиены и одежде.

В Черновицкую епархию 18 марта прибыло 6 грузовиков и 2 буса гуманитарной помощи от Румынской Православной Церкви. Четыре грузовика сразу были направлены в Банченский монастырь, где в настоящее время проживает около 1500 тысяч беженцев и более 110 детей Краматорского дома ребенка с персоналом.

Остальные грузы транспортировали в центры сбора гуманитарной помощи Черновицкой епархии УПЦ.

На Буковину 19 марта прибыл еще один грузовик из Ясской епархии Румынской Православной Церкви. Гуманитарную помощь распределили между военными, больницами и вынужденными переселенцами.

Черновицко-Буковинская епархия УПЦ выражает благодарность всему православному духовенству и румынскому народу за его поддержку в сложное для Украины время.

Духовенство и миряне Ровенской епархии УПЦ передали в Ровенскую городскую больницу перевязочные материалы и лекарства, которые приобрели верующие Люблинской епархии Польской Православной Церкви. Лекарство укомплектуют в индивидуальные аптечки и доставят украинским воинам.

В Полтавскую епархию прибыла гуманитарная помощь из Чехии. Продукты питания, медикаменты и другие необходимые вещи передали беженцам и нуждающимся в настоящее время проживающим в Полтаве. Часть помощи была направлена в Харьков и Ахтырку.