Войти | Зарегистрироваться
18:27

вторник,
22 марта
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Святогорская лавра УПЦ и ее скиты приняли более 400 беженцев

22.03.2022 / 17:10
Святогорская лавра УПЦ и ее скиты приняли более 400 беженцев
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Арсений и братия лавры обеспечивают всех нуждающихся кровом, питанием, одеждой, средствами гигиены

В Святогорской лавре Украинской Православной Церкви, ее скитах и подворьях спасаются от обстрелов 407 человек, 80 из которых – дети.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, наместник лавры митрополит Святогорский Арсений постоянно контролирует условия для жизни беженцев, обеспечение их полноценным питанием, особенно детей.

В подвальных помещениях зданий скита для беженцев организованы все условия для пребывания при воздушной тревоге и артиллерийской канонаде. Взрослые проходят различные послушания, проводят мероприятия по защите помещений, закрывая уязвимые места мешками с песком, помогают на кухне. Для детей организованы игровые уголки, творческие кружки. Дети заняты рисованием, играми, обучаются вышивать бисером.

В лавре, несмотря на бомбовый удар, от которого пострадали здания монастыря, продолжают оставаться беженцы из 20 населенных пунктов Донецкой, Луганской, Харьковской областей в количестве 360 человек, в том числе 70 детей. Из пострадавшего корпуса №9 размещены в подвальных помещениях 350 человек.

«Таким образом, общее количество беженцев в Святогорской лавре и ее скитах по состоянию на утро 22 марта составляет 407 человек, в том числе 80 детей. Кроме того, в специально оборудованных убежищах в скитах и подворий Лавры во время воздушной тревоги укрываются местные жители Святогорска, Богородичного, Адамовки, Никольского в количестве более 100 человек», – сообщает пресс-служба обители.

Отмечается, что митрополит Арсений и братия лавры обеспечивают всех нуждающихся кровом, питанием, одеждой, средствами гигиены.

«Сами беженцы принимают участие в жизни обители, ее скитов и подворий, выполняют необходимые послушания. Дети также находятся под присмотром родителей и сестер, которые пытаются наладить, насколько это возможно, нормальную жизнь. Социальное служение ведется в монастыре даже несмотря на то, что с учетом разрушенных коммуникаций и военных действий на прилегающей к лавре и ее скитам территориях доставка гуманитарной помощи затруднена», – говорится на сайте.

Источник: Inpress.ua
беженцы, УПЦ, святогорская лавра
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 марта
21 марта
20 марта
19 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.