Святогорская лавра УПЦ и ее скиты приняли более 400 беженцев

В Святогорской лавре Украинской Православной Церкви, ее скитах и подворьях спасаются от обстрелов 407 человек, 80 из которых – дети.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, наместник лавры митрополит Святогорский Арсений постоянно контролирует условия для жизни беженцев, обеспечение их полноценным питанием, особенно детей.

В подвальных помещениях зданий скита для беженцев организованы все условия для пребывания при воздушной тревоге и артиллерийской канонаде. Взрослые проходят различные послушания, проводят мероприятия по защите помещений, закрывая уязвимые места мешками с песком, помогают на кухне. Для детей организованы игровые уголки, творческие кружки. Дети заняты рисованием, играми, обучаются вышивать бисером.

В лавре, несмотря на бомбовый удар, от которого пострадали здания монастыря, продолжают оставаться беженцы из 20 населенных пунктов Донецкой, Луганской, Харьковской областей в количестве 360 человек, в том числе 70 детей. Из пострадавшего корпуса №9 размещены в подвальных помещениях 350 человек.

«Таким образом, общее количество беженцев в Святогорской лавре и ее скитах по состоянию на утро 22 марта составляет 407 человек, в том числе 80 детей. Кроме того, в специально оборудованных убежищах в скитах и подворий Лавры во время воздушной тревоги укрываются местные жители Святогорска, Богородичного, Адамовки, Никольского в количестве более 100 человек», – сообщает пресс-служба обители.

Отмечается, что митрополит Арсений и братия лавры обеспечивают всех нуждающихся кровом, питанием, одеждой, средствами гигиены.

«Сами беженцы принимают участие в жизни обители, ее скитов и подворий, выполняют необходимые послушания. Дети также находятся под присмотром родителей и сестер, которые пытаются наладить, насколько это возможно, нормальную жизнь. Социальное служение ведется в монастыре даже несмотря на то, что с учетом разрушенных коммуникаций и военных действий на прилегающей к лавре и ее скитам территориях доставка гуманитарной помощи затруднена», – говорится на сайте.