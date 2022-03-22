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Предстоятель УПЦ призвал просить, чтобы Господь смягчил сердца воюющих против украинцев

22.03.2022 / 18:30
Предстоятель УПЦ призвал просить, чтобы Господь смягчил сердца воюющих против украинцев
Источник: Центр информации УПЦ
Блаженнейший пожелал, чтобы Господь послал мир на украинскую землю

Если хотим избежать последствия грехов – войны, то просим о покровительстве святых, чтобы Господь простил и наши грехи, и смягчил сердца воюющих против нас.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.

Предстоятель УПЦ отметил, что просим Господа простить наши грехи, потому что все беды, случающиеся с нами, являются следствием грехов.

«Грех – это яд, который человек выпивает и который на устах у человека сладкий, но когда он его допивает, он становится горьким и убийственным для человека», – заметил Блаженнейший.

Архипастырь считает, что именно поэтому, если хотим избежать последствия грехов – войны, то просим о покровительстве святых, чтобы Господь простил и наши грехи, и смягчил сердца воюющих против нас.

«Ибо все мы – дети Божии. И как отец, если у него есть три сына и они враждуют между собой, не хочет этого, а хочет, чтобы они жили в согласии и любви, – так и Бог не хочет, чтобы люди воевали друг против друга. Господь хочет, чтобы жили в любви и свете, но, к сожалению, грех иногда одолевает и мы вкушаем его горькие плоды», – подчеркнул Предстоятель.

В завершении Блаженнейший пожелал, чтобы Господь послал мир на украинскую землю.

«Пусть Господь Ему известными путями смягчит сердца тех, кто воюет против нас, чтобы любовь взяла верх над злобой, чтобы добро победило зло», – подытожил Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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