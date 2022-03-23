Архиерейский Собор Польской Церкви призвал власть России остановить войну в Украине

Архиерейский Собор Польской Православной Церкви призвал власти России прекратить военные действия в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.pl, об этом говорится в постановлении Архиерейского Собора Польской Православной Церкви.

«24 февраля 2022 года неожиданно на украинские земли вторглись российские войска и начались боевые действия. Наступило тяжелое время братоубийственных боев, которые продолжаются до сих пор. В результате была разрушена нормальная жизнь граждан, погибает много невинных людей, прогрессирует деградация церковной и общественной жизни. Уничтожаются материальные блага: храмы, памятники, критическая инфраструктура и жилые дома», – подчеркнул Священный Собор епископов.

Священный Архиерейский Собор Польской Автокефальной Православной Церкви призвал власти Российской Федерации во главе с президентом прекратить военные действия в Украине.

«Трудно понять причины борьбы двух братских православных и славянских народов между собой. Не будем разрушать то, что оставили нам Отцы и Матери, начиная с Крещения князем Владимиром», - отметили в Польской Церкви.

Также епископы благодарят Предстоятеля Польской Православной Церкви Блаженнейшего Савву за предыдущее письмо Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с призывом содействовать окончанию боевых действий, которые ведет российская армия в Украине, и выразить свое возражение против кровопролития.

«Боже Великий и Могучий, дай Украине и всем нам мир!», – молятся епископы Польской Православной Церкви.