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Киево-Печерская лавра УПЦ передала автомобили для военных госпиталей

23.03.2022 / 11:49
Киево-Печерская лавра УПЦ передала автомобили для военных госпиталей
Источник: Центр информации УПЦ
По словам наместника обители владыки Павла, монастырь сейчас особенно помогает воинам, поддерживает детские дома, больных, бездомных, тех, кто сегодня лишился куска хлеба

Киево-Печерская лавра передала транспорт для перевозки раненых.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, для нужд столичного военного госпиталя передали пять автомобилей

«Надеемся, что этот вклад поможет спасти жизнь нашим воинам», – отметили в Киево-Печерской лавре.

По словам наместника обители владыки Павла, монастырь сейчас особенно помогает  воинам, поддерживает детские дома, больных,  бездомных, тех, кто сегодня лишился куска хлеба.

«Пусть Господь поможет нам победить зло, чтобы вновь воцарились в нашем доме, всей Украине мир и благополучие!» – сказал владыка наместник.

Как сообщалось ранее, на территории Киево-Печерского монастыря в помещении храма прп. Агапита Печерского нуждающиеся получают гуманитарную помощь: одежду из Европы, средства гигиены, лекарства. В наличии также средства по уходу за младенцами.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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