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Управделами УПЦ объяснил, почему нельзя роптать на Бога

23.03.2022 / 12:30
Управделами УПЦ объяснил, почему нельзя роптать на Бога
Источник: Центр информации УПЦ
Всё доброе и светлое исходит от Бога, Божественного присутствия в жизни человека

Без полного доверия Творцу и Его Промыслу невозможно спасение.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Несмотря на сложнейшую ситуацию, в которой оказались, важно уберечь себя от страшного греха – ропота на Бога. Этот грех коварно и тонко, как змий, вползает в душу. Вера в Господа основана на убежденности, что всё, что посылается в жизнь, попущено свыше. И задача христианина смириться и принять Волю Божью», - сказал митрополит Антоний.

Владыка привел слова преподобного Силуана Афонского, который завещал: кто хочет спастись, тот должен, несмотря ни на что, благодарить Всевышнего словами: «Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Боже наш, слава тебе, Боже наш!»

«В этом совете заключается высший смысл отношений человека и Бога. Без полного доверия Творцу и Его Промыслу невозможно спасение», - добавил архиерей.

Он считает, что сегодня проверяется наша вера, как когда-то проверялась вера Иова Многострадального, лишившегося всего в один миг. «И если будем верить Ему, то Он нас не посрамит. Господь один знает, как каждого вести к спасению», - отметил иерарх УПЦ.

«Круговорот жизни захватывает в свои стальные клешни, и некогда подумать о главных вещах в своей жизни, некогда перевести дух. Человек мечется между делами, покупками, пытается соответствовать навязанным стандартам. И только когда его выдергивают из этого головокружительного бега, он останавливается и задумывается: куда же я бегу? Лишнее и наносное отпадает. Остается только настоящее! Человек слаб и немощен. По своей воле он не может остановить гонку, да и ничего хорошего и спасительного он, по сути, сделать сам не способен», - продолжил владыка.

Митрополит Антоний напомнил, что всё доброе и светлое исходит от Бога, Божественного присутствия в жизни человека.

«И от того, насколько впускаем в нашу жизнь Его, становится возможным максимально полно реализоваться и раскрыться всему, что в нас заложено - по образу и подобию. Господь сейчас, как и раньше, с нами. Поэтому не будем отчаиваться, а будем укрепляться в вере», - заключил управделами УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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