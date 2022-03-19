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Ректор и студенты КДАиС УПЦ сдали кровь для украинских военных

19.03.2022 / 11:50
Ректор и студенты КДАиС УПЦ сдали кровь для украинских военных
Источник: Центр информации УПЦ
Забор крови проводили сотрудники отделения переливания крови Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова в медицинском центре КДАиС

Преподаватели и студенты Киевской духовной академии и семинарии УПЦ сдали донорскую кровь для помощи раненным украинским военнослужащим.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, вместе с преподавателям и учащимися донорами стали ректор академии епископ Белогородский Сильвестр, проректор по воспитательной работе епископ Згуровский Амвросий и первый проректор протоиерей Сергей Ющик

Забор крови проводили сотрудники отделения переливания крови Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова в медицинском центре КДАиС.

Отмечается, что преподаватели и студенты киевских духовных школ уже не первый раз становятся донорами крови для нуждающихся в такой помощи больных.

Как сообщалось ранее, Киевские духовные школы оказывают посильную помощь защитникам Украины. Академия передала горячие обеды, печеный студентами свежий хлеб, консервацию и другие пищевые продукты для бойцов территориальной обороны Киева.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, КДАиС, донорство крови
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