В УПЦ создали чат для психологической поддержки беженцев

Церковные психологи Украинской Православной Церкви окажут профессиональную помощь украинцам, из-за военных действий покинувшим страну.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам, создан чат духовно-психологической поддержки «Рідна домівка».

Чат духовно-психологической поддержки «Рідна домівка» открыт в мессенджере Telegram.

Чтобы подключиться, нужно подать заявку: @tarasmarchenko.

Руководит проектом священник Украинской Православной Церкви, психолог, психотерапевт Тарас Марченко.

Помогают ему администраторы – сертифицированные психологи и психотерапевты, воцерковленные православные.

Каждый участник чата может получить бесплатно получасовую консультацию православного психолога или побеседовать со священником.