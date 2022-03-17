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В УПЦ создали чат для психологической поддержки беженцев

17.03.2022 / 15:45
В УПЦ создали чат для психологической поддержки беженцев
Источник: Центр информации УПЦ
Руководит проектом священник Украинской Православной Церкви, психолог, психотерапевт Тарас Марченко

Церковные психологи Украинской Православной Церкви окажут профессиональную помощь украинцам, из-за военных действий покинувшим страну.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам, создан чат духовно-психологической поддержки «Рідна домівка».

Чат духовно-психологической поддержки «Рідна домівка» открыт в мессенджере Telegram.

Чтобы подключиться, нужно подать заявку: @tarasmarchenko.

Руководит проектом священник Украинской Православной Церкви, психолог, психотерапевт Тарас Марченко.

Помогают ему администраторы – сертифицированные психологи и психотерапевты, воцерковленные православные.

Каждый участник чата может получить бесплатно получасовую консультацию православного психолога или побеседовать со священником.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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