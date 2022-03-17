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Совет Церквей призвал религиозных лидеров России содействовать обмену пленными

17.03.2022 / 15:55
Совет Церквей призвал религиозных лидеров России содействовать обмену пленными
Источник: Центр информации УПЦ
В Совете Церквей подчеркнули, что каждый из российских религиозных лидеров, наделенных духовным авторитетом, «может внести свой вклад в то, чтобы спасти жизнь людей, оказавшихся в устье этой страшной войны» и приложить все возможные усилия, чтобы способствовать обмену пленными между Россией и Украиной как проявления милосердия

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обратился к российским религиозным лидерам и служителям по поводу обмена пленными между Россией и Украиной как проявления милосердия.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vrciro.org.ua, об этом говорится в обращении Совета Церквей.

«Весь мир сейчас видит, какие трагические события происходят в Украине в результате вторжения российской армии на суверенную территорию нашего государства. Несмотря на это, Вооруженные Силы Украины проявляют гуманность по отношению к пленным российским солдатам: они получают медицинскую помощь, еду, воду и содержатся в теплых помещениях. Таким отношением Украинская армия свидетельствует, что соблюдает нормы международного гуманитарного права. Украина стремится прекратить войну и кровопролитие, которое возможно сразу, как только российские войска и флот вернутся в места своей постоянной дислокации, а авиация и баллистические ракеты прекратят разрушать мирные города и села Украины», - говорится в документе.

В Совете Церквей подчеркнули, что каждый из российских религиозных лидеров, наделенных духовным авторитетом, «может внести свой вклад в то, чтобы спасти жизнь людей, оказавшихся в устье этой страшной войны» и приложить все возможные усилия, чтобы способствовать обмену пленными между Россией и Украиной как проявления милосердия.

«Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призывает каждого религиозного лидера и священнослужителя в Российской Федерации способствовать тому, чтобы пленные русские солдаты вернулись в свои семьи, а украинские солдаты – в свои. И пусть в этом акте добра нам поможет Всемилостивый Господь!», - подытожили во Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций.

 

 

Источник: Inpress.ua
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