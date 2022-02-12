Ближайшие дни покажут кто есть кто, - Николай Тищенко

Об этом в своем телеграмм-канале написал народный депутат Украины, заместитель председателя фракции «Слуга народа» Николай Тищенко, передают Новости Украины - From.UA.

«Мы не должны паниковать и изнутри расшатывать ситуацию. Украинская армия сейчас сильна как никогда. А патриотический дух украинского народа непреклонен, - считает Тищенко. - Мы все знаем, что мы живем на своей земле. Это наша территория. Это наше государство».

Парламентарий уверен, что нас не сломать и призвал всех оставаться в строю.

«Теперь самое время показать, кто есть кто. На делах, а не на словах», - резюмировал Николай Тищенко.