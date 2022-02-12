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Священник УПЦ рассказал, какими свойствами обладает святая вода

12.02.2022 / 15:40
Священник УПЦ рассказал, какими свойствами обладает святая вода
Источник: Центр информации УПЦ
Святая вода обладает целительными свойствами, она может врачевать недуги людей и душевные болезни

Святая вода может исцелять телесные и душевные болезни.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал преподаватель Киевской духовной академии и семинарии архимандрит Дамаскин (Лебедь).

«В Православной Церкви принято освящать святую воду. Эта святая вода называется «агиасма», то есть «великая святыня»», - рассказал отец Дамаскин.

Священник отметил, что святая вода обладает целительными свойствами, она может врачевать недуги людей и душевные болезни.

«Эта вода долго не портится, сохраняя свою целительную силу. Много примеров, когда после долгого периода хранения, открывают воду, освященную в день Крещения, и она остается такой же свежей, как родниковая вода. Это еще раз подчеркивает великую святость этой воды. Христиане стараются употреблять ее каждый день натощак, особенно когда болеют, чтобы исцелиться», - пояснил преподаватель КДАиС.

Святая вода важна для каждого христианина, отмечает священник.

«Святой водой человек исцеляется, святой водой он освящает жилище, освящает место работы и предметы. Все в жизни христиан освящается святой водой», - заключил архимандрит Дамаскин (Лебедь).

Источник: Inpress.ua
УПЦ, святая вода
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