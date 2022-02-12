Управделами УПЦ рассказал, почему не нужно бояться конца света

Нужно жить в постоянном ожидании Христа, а не в постоянном опасении антихриста.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Комсомольская правда в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Если внимательно читать Библию, можно легко понять, что с точки зрения авторов библейских книг мы уже давно живем в эпоху «последних времен»», - сказал митрополит Антоний.

Владыка привел пример, что для ветхозаветных пророков «последнее время» человечества - это эпоха, когда на землю придет Мессия, то есть Христос. «Приход Мессии – это главный признак приближения конца человечества. Апостолы, видевшие Христа, были свидетелями Его воскресения, считали, что наступают последние времена мира. Они колебались: умрут ли собственной смертью, или увидят собственными глазами конец света? Апостол Павел писал к фессалоникийцам, что христиане, живущие сейчас на земле, очень скоро встретят Господа, который придет на землю во второй раз (1 Фес. 4, 13-18)», - пояснил архиерей.

Митрополит Антоний отметил, что ожидание конца света было присуще Церкви с самого начала ее существования.

«Однако, по словам апостола Павла, видно, что для него ожидание конца света было связано не со страхом, а, наоборот, с радостью. Он ожидал встречи с Господом Иисусом, Который снова придет на землю и заберет своих верных учеников в Царство Небесное. То есть, ожидание конца света – это фактически было светлое ожидание Христа. Это существенно отличается от апокалиптических настроений, которые иногда можно встретить в церковной среде сегодня. Но ожидания апостолов не оправдались», - сказал управделами УПЦ.

Христиане на протяжении двух тысяч лет после Воскресения Христа пытаются понять, когда же снова придет Господь?

«Сам Иисус Христос ясно сказал, что время Его второго пришествия и конца света – это великая тайна. О том дне и том времени не может знать никто из людей, об этом не знают ни ангелы, ни даже Сам Христос, а только Бог Отец (Мф. 24, 36). Господь указал только основные признаки приближения конца света. И один из них - это то, что Евангелие должно быть проповедано по всей Земле, всем народам (Мф. 24, 14). Все, кто живет на этой Земле, должны услышать Благую Весть и определиться: принимают ли они Христа или нет? Только после этого должен быть суд над всем человечеством», - напомнил владыка.

По его словам, сегодня многие сосредоточены на ожидании пришествия антихриста, а не Господа Иисуса Христа. «В этом очевидна подмена понятий. Нужно жить в постоянном ожидании Христа, а не в постоянном опасении антихриста. Если сознание заполнено апокалиптическими страхами, значит, духовная жизнь идет неверным путем», - подчеркнул митрополит Антоний.

«Поэтому, с одной стороны, ожидание конца этого мира вполне естественно для христиан. Но, с другой, не нужно постоянно размышлять над тем, когда именно состоится Второе пришествие Христа. Наша задача – жить по-христиански и свидетельствовать о Христе перед ближними, чтобы всегда быть готовыми дать ответ за свои поступки перед Господом», - заключил архиерей.