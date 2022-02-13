Николай Тищенко обязался купить для фракции Порошенко успокоительное

Министерство инфраструктуры опровергло слухи о якобы прекращении полетов над Украиной, которые появились с подачи Алексея Гончаренко, сообщил Тищенко.

«Как заместитель председателя Комитета транспорта и инфраструктуры, чтобы окончательно прояснить ситуацию, направляю депутатский запрос в Государственную авиационную службу Украины», - пояснил народный депутат.

Парламентарий призвал своих коллег не сеять панику: «Не думайте, что если вас цитируют СМИ – это поможет стать ближе к народу. Напротив, мы должны держаться в строю и не поддаваться панике».

Николай Тищенко также напомнил украинцам, что завтра 14 февраля: «И лучше придумать трогательное приветствие второй половинке, чем читать провокаторов. Потому что провокаторы на следующих выборах уйдут из вашей жизни, а вторая половинка скорее всего с вами останется».

Тищенко также пообещал: «Лично для Алексея Гончаренко и его фракции куплю успокоительное, чтобы держали себя в руках».