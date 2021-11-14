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Николая Тищенко предлагают на пост руководителя партии «Слуга народа»

14.11.2021 / 11:36
Заместить главы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко может возглавить одноименную партию. Об этом заявил коллега Тищенко - Юрий Камельчук.

Комментируя уход Александра Корниенко с руководства партии Камельчук заявил, что в их фракции есть несколько достойных кандидатур, которые могли бы возглавить политическую силу. Одному из них, является Тищенко.

«Самыми вероятными кандидатами являются все заместители председателя фракции, которые являются самыми активными в политической партии. Господин Мотовиловец, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Николай Тищенко, Галина Янченко - это среди таких самых активных. Я считаю, они могут быть достойными продолжателями дела господина Корниенко».

Напомним, 15 ноября пройдёт закрытый съезд партии «Слуга народа» на котором будут приняты кадровые и политические решения.

Слуга народа, Тищенко
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