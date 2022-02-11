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Рассмотрение дел о санкциях СНБО в Верховном Суде затягивается по вине СБУ – судья КАС Хохуляк

11.02.2022 / 16:48
Судья Кассационного административного суда Вячеслав Хохуляк дал сегодня телефонный комментарий изданию «Деловая столица» по искам о санкциях СНБО.

На вопрос журналиста, почему Верховный Суд уже год не может рассмотреть санкционные дела, которые закон предписывает рассмотреть за два месяца, судья заявил, что считает Службу Безопасности Украины ответственной за затягивание сроков, а не Верховный Суд. 

«СБУ имеет очевидный конфликт интересов», - заявил Вячеслав Хохуляк. Служба безопасности является  ответчиком по санкционным делам и одновременно органом, сертифицирующим допуск судей к рассмотрению этих дел, так как почти все они имеют гриф «Секретно».

То есть, по сути пока ответчик не разрешит Верховному Суду рассматривать эти дела, Суд и не сможет постановить в них решения, — заявил Вячеслав Хохуляк. 

 «И я не понимаю, зачем СБУ затягивает эти дела, ведь позиция по ним абсолютно понятна нашим коллегам судьям, — в период внешней агрессии Президент и СНБО не могут быть лишены права действовать на упреждение. Очевидно, что применение превентивных санкций для защиты государства — это право Президента и его дискреция. И не имеет значения, доказана ли на момент введения санкций в отношении лица его вина или нет. Государство обязано себя защищать, — добавил судья.

 

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