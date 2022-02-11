Во всех храмах и монастырях УПЦ 15 февраля будут молиться об онкобольных детях и воинах-афганцах

Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви 15 февраля, в праздник Сретения Господнего, будут особо молиться об онкобольных детях и воинах-интернационалистах.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Церковь утвердила тексты особых молитвенных прошений за живых и усопших воинов-афганцев.

В Украине 15 февраля отмечается День чествования участников боевых действий на территории других государств.

Также по благословению Митрополита Онуфрия, 15 февраля, в Международный день онкобольного ребенка, в Украинской Православной Церкви будут молиться об онкобольных детях.

Тексты прошений на ектении и особую молитву канцелярия Киевской Митрополии направила во все епархии УПЦ.

Как сообщалось ранее, в храмах Киева 15 февраля состоится благотворительная акция «Сретенская свеча».

В этот день средства от каждой приобретенной в храмах свечи будут пожертвованы на лечение маленьких пациентов онкогематологического отделения Киевской областной клинической больницы и онкологического отделения Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».