Войти | Зарегистрироваться
16:27

среда,
26 января
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Застрявшие в Стамбуле из-за снегопада украинцы вернутся домой

26.01.2022 / 16:01
310 человек, которые не смогли вылететь из Стамбула из-за снегопада, прилетят в Украину в среду, 26 января.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"По информации авиаперевозчиков, в течение часа в Киев должен вылететь первый рейс со 130 пассажирами на борту", - написал Николенко.

Он добавил, что вечером также планируется другой рейс для еще 180 человек.

Как сообщали Українськi Новини, из-за снегопада в Стамбуле было отменено много авиарейсов.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.