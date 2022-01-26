Застрявшие в Стамбуле из-за снегопада украинцы вернутся домой

Об этом спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.



"По информации авиаперевозчиков, в течение часа в Киев должен вылететь первый рейс со 130 пассажирами на борту", - написал Николенко.



Он добавил, что вечером также планируется другой рейс для еще 180 человек.



Как сообщали Українськi Новини, из-за снегопада в Стамбуле было отменено много авиарейсов.