Кличко рассказал, что станет главным бомбоубежищем в Киеве

Об этом он сообщил в эфире программы "Утро" на телеканале "Настоящее время", передают Українськi Новини.

"В Киеве разработан четкий план, дана ​​информация о бомбоубежищах, которые находятся вблизи тех или иных объектов. Ключевым бомбоубежищем в Киеве также будет выступать Киевский метрополитен, который, не дай Бог, в случае времени часа "Ч", будет готов принять людей, которые смогут укрыться при возможном нападении", - сказал он.

Кличко отметил, что в городе есть сирены, которые, в случае чрезвычайной ситуации, будут оповещать об угрозе.

Он подчеркнул, что в таком случае понадобятся телевидение и радио, которые будут предоставлять жителям информацию.

Кличко надеется, что такие средства не понадобятся и негативной ситуации удастся избежать.

Как сообщали Українськi Новини, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не видит возможности для полномасштабного наступления России на Украину.

США, Великобритания, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Чехия предоставили Украине дополнительную оборонную поддержку из-за угрозы со стороны России.