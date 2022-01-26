Войти | Зарегистрироваться
16:27

среда,
26 января
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Кличко рассказал, что станет главным бомбоубежищем в Киеве

26.01.2022 / 16:02
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что метрополитен станет главным бомбоубежищем в Киеве в случае нападения России.

Об этом он сообщил в эфире программы "Утро" на телеканале "Настоящее время", передают Українськi Новини.

"В Киеве разработан четкий план, дана ​​информация о бомбоубежищах, которые находятся вблизи тех или иных объектов. Ключевым бомбоубежищем в Киеве также будет выступать Киевский метрополитен, который, не дай Бог, в случае времени часа "Ч", будет готов принять людей, которые смогут укрыться при возможном нападении", - сказал он.

Кличко отметил, что в городе есть сирены, которые, в случае чрезвычайной ситуации, будут оповещать об угрозе.

Он подчеркнул, что в таком случае понадобятся телевидение и радио, которые будут предоставлять жителям информацию.

Кличко надеется, что такие средства не понадобятся и негативной ситуации удастся избежать.

Как сообщали Українськi Новини, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не видит возможности для полномасштабного наступления России на Украину.

США, Великобритания, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Чехия предоставили Украине дополнительную оборонную поддержку из-за угрозы со стороны России.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.