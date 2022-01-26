В Украине увеличили минимальный размер алиментов

За принятие законопроекта № 3881 в целом проголосовали 299 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Ранее минимальный размер алиментов составлял 30% прожиточного минимума для ребенка.

Согласно пояснительной записке, законопроектом совершенствуются и согласуются между собой положения Семейного кодекса в части алиментных обязательств и устраняются коллизии.

Прожиточный минимум в 2022 году детей в возрасте до 6 лет составляет: с 1 января – 2 100 грн, с 1 июля – 2 201 грн, с 1 декабря – 2 272 грн. А для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 2 618 грн, с 1 июля – 2 744 грн, с 1 декабря – 2 833 грн.