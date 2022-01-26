В УПЦ опубликовали схему-историю церковных расколов с начала ХХ века

В Украинской Православной Церкви опубликовали схему церковных расколов в Украинском Православии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Черновецко-Буковинскую епархию УПЦ, схема опубликована по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Автор схемы протоиерей Ростислав Ярема проследил историю церковных расколов в период с 1920 года по 1 января 2022 года.

Отмечается, что для удобства пользователей ее составили украинском и румынском языках.

Особо в епархии обращают внимание, что недавний Архиерейский Собор УПЦ КП сформировал Синод этой юрисдикции и изменил титулы греческих архиереев, которые приняты в ее состав.

«22 января 2022 года в УПЦ КП прошел «Архиерейский собор» на котором постановили, что епископов (митрополитов) Авксентия та Хризостома, заменить их греческий титул на украинский: епископу (митрополиту) Авксентию – Херсонесский и Эгинский на Херсонесский и Волновахский, а название епархии с Эгинской на Херсонесскую; епископу (митрополиту) Хризостому – Мариупольский и Дервенохорийский на Мариупольський и Феодосеевский, а название епархии с Дервенохорейской на Мариупольскую», - напоминает пресс-служба епархии.

Схему можно посмотреть тут.