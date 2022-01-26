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Резников рассказал, сколько нужно миллиардов на обустройство мест дислокации сил теробороны

26.01.2022 / 16:00
Министр обороны Алексей Резников заявляет, что на обустройство мест дислокации сил территориальной обороны необходимо более 2,7 млрд гривен.

Об этом он заявил во время заседания правительства в среду, передают Українськi Новини.

"По состоянию на вчера: 80 подразделений размещены в 72 имущественных комплексах, уже заключены 23 договора аренды. Для размещения оставшихся 96 подразделений предварительно выбраны 83 имущественных комплекса. По предварительной оценке, общая сумма потребностей на обустройство всех мест дислокации составляет 2 млрд 772 млн гривен", - сказал он.

Также он отметил, что первоочередной необходимостью является обустройство и содержание мест дислокации, поскольку речь идет об одновременном развертывании 176 воинских частей.

Оружием, одеждой, средствами связи и индивидуальной бронезащитой силы теробороны будут обеспечены силами Минобороны.

Однако остаются актуальными вопросы состояния помещений и подключения к коммуникациям, обеспечения транспортом, что требует привлечения ресурсов местных властей.

Резников сообщил, что уже направил соответствующие письма, где определены потребности сил теробороны в регионах.

Например, среди типичных требований для обустройства батальона министр назвал: выделение помещения для постоянного пребывания 45 человек и резерва; обустройство рабочих мест; устройство режимно-секретного объекта и помещения для хранения оружия и боекомплекта; выделение места для транспорта и запаса топлива, складских помещений.

Кроме этого, он сообщил, что нагрузка на местные бюджеты после базового обеспечения сил теробороны будет постепенно снижаться.

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