Войти | Зарегистрироваться
16:26

среда,
26 января
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Народные депутаты массово болеют коронавирусом

26.01.2022 / 15:59
В Верховной Раде намерены провести совещание руководителей фракций и групп, чтобы обсудить формат работы на ближайшей неделе в связи с ростом заболеваемости народных депутатов и сотрудников аппарата парламента коронавирусной болезнью COVID-19, сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"Вынуждены констатировать, что в Верховной Раде наблюдается тенденция к увеличению количества больных ковидом... Поэтому в Верховной Раде инициировано совещание с участием глав фракций и групп, на котором обсудят формат работы Верховной Рады на следующей неделе", - написала она в своём телеграмм-канале.

При этом Палийчук уточнила, что по состоянию на утро 26 января только среди депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа" зафиксировано 17 подтвержденных случаев заболевания, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Также, по нашей информации, ковидом болеет 45 сотрудников аппарата парламента. Ежедневно фиксируется по 2-3 новых случая заражения", - добавила она.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.