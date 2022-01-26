Народные депутаты массово болеют коронавирусом

"Вынуждены констатировать, что в Верховной Раде наблюдается тенденция к увеличению количества больных ковидом... Поэтому в Верховной Раде инициировано совещание с участием глав фракций и групп, на котором обсудят формат работы Верховной Рады на следующей неделе", - написала она в своём телеграмм-канале.

При этом Палийчук уточнила, что по состоянию на утро 26 января только среди депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа" зафиксировано 17 подтвержденных случаев заболевания, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Также, по нашей информации, ковидом болеет 45 сотрудников аппарата парламента. Ежедневно фиксируется по 2-3 новых случая заражения", - добавила она.