Кабмин сегодня разрешил тратить "вовину тысячу" на лекарства. Но не всем

Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Кабмин внес изменения в порядок предоставления помощи в рамках программы "Е-поддержка" в части предоставления возможности приобретения лекарственных средств получателями помощи в возрасте от 60 лет.

Следовательно, украинцы в возрасте от 60 лет будут иметь возможность потратить средства в рамках программы "Е-поддержка" на приобретение лекарств.

Сообщается, что решение вступит в силу с 24 января 2021 года.