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Американцы пожертвовали Украине еще миллион доз вакцины Pfizer

19.01.2022 / 13:59
США передали Украине еще около 1 миллиона доз вакцин Pfizer против COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Правительство США передало Украине еще почти миллион доз вакцин Pfizer против COVID-19. Эта поставка ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX является частью глобальной помощи в обеспечении украинцев важной защитой от болезни, особенно при распространении варианта Омикрон - говорится в сообщении посольства США в Украине на странице Twitter.

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