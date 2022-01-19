Американцы пожертвовали Украине еще миллион доз вакцины Pfizer

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Правительство США передало Украине еще почти миллион доз вакцин Pfizer против COVID-19. Эта поставка ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX является частью глобальной помощи в обеспечении украинцев важной защитой от болезни, особенно при распространении варианта Омикрон - говорится в сообщении посольства США в Украине на странице Twitter.