Производители стекла останавливают работу из-за цен на газ

Об этом сообщает ассоциация производителей "Стекло Украины".

Отмечается, что три производителя уже полностью остановились, а "остальные перешли в стадию технологического простоя, чтобы не допустить полной остановки печей".

Причина в том, что газ приводит к 50% себестоимости стеклянной продукции. Значительный рост цен на энергоносители влечет за собой стремительный рост конечной цены украинской продукции.

В ассоциации отмечают, что на всех предприятиях стекольной отрасли Украины работает более 12 000 человек. Однако рабочие места оказываются под угрозой, ведь производства быстро становятся убыточными и находятся в стадии банкротства и полного закрытия.

Следовательно, производители обратились в Кабинет министров с просьбой разработать программу поддержки отрасли с предоставлением льготных антикризисных кредитов. Также они просят компенсировать цены на газ в период кризисной ситуации и разрешить участвовать в покупке "социального" газа.