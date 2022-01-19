Разоблачена схема, по которой подделывали свидетельства о вакцинации против короны

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской прокуратуры.

Так, согласно материалам следствия, руководитель Киевского детского диагностического центра организовала схему, по которой подчиненные ей врачи ежемесячно отчисляли ей часть своей заработной платы для того, чтобы продолжать работать в этом учреждении.

Отмечется, что задокументировано вымогательство и получение указанным должностным лицом денежных средств от врачей на сумму 46 тысяч гривен. После очередной передачи неправомерной выгоды в размере 30 тысяч гривен ее задержали.

Кроме этого установлено, что в этой схеме участвовали также бывшая советник заместителя председателя КГГА и экс-заместитель министра социальной политики Украины. Согласно данным СМИ, речь идет об Александре Чуркиной.

Они организовали внесение в информационную систему "Helsi.me" заведомо ложные сведения о вакцинации граждан от COVID-19 без ее фактического проведения за денежное вознаграждение в размере 250 долларов, сообщили в прокуратуре.

Двое из участников группы осуществляли поиск потенциальных клиентов и принимали от них заказ, после чего передавали данные о заказчиках директору заведения здравоохранения, которая направляла соответствующие списки врачу.

"В дальнейшем сведения о якобы осуществленной вакцинации этих граждан вносились другим участником группы в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг "Дия", - говорится в сообщении.

В настоящее время на основании постановлений суда проведены обыски по местам работы и проживания фигурантов уголовного производства. Во время обысков изъяты мобильные телефоны, черновые записи, а также копии паспортов граждан Украины, которые подтверждают противоправную деятельность.