Войти | Зарегистрироваться
15:13

среда,
19 января
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Происшествия

Разоблачена схема, по которой подделывали свидетельства о вакцинации против короны

19.01.2022 / 14:08
Правоохранители разоблачили противоправную схему обогащения при участии руководителя медучреждения и троих ее пособников. Схема заключалась в вымогательстве и получении взяток с практикующих врачей, а также подделке свидетельств о вакцинации от коронавируса. К нарушениям были причастны действующие и бывшие чиновники.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской прокуратуры.

Так, согласно материалам следствия, руководитель Киевского детского диагностического центра организовала схему, по которой подчиненные ей врачи ежемесячно отчисляли ей часть своей заработной платы для того, чтобы продолжать работать в этом учреждении.

Отмечется, что задокументировано вымогательство и получение указанным должностным лицом денежных средств от врачей на сумму 46 тысяч гривен. После очередной передачи неправомерной выгоды в размере 30 тысяч гривен ее задержали.

Кроме этого установлено, что в этой схеме участвовали также бывшая советник заместителя председателя КГГА и экс-заместитель министра социальной политики Украины. Согласно данным СМИ, речь идет об Александре Чуркиной.

Они организовали внесение в информационную систему "Helsi.me" заведомо ложные сведения о вакцинации граждан от COVID-19 без ее фактического проведения за денежное вознаграждение в размере 250 долларов, сообщили в прокуратуре.

Двое из участников группы осуществляли поиск потенциальных клиентов и принимали от них заказ, после чего передавали данные о заказчиках директору заведения здравоохранения, которая направляла соответствующие списки врачу.

"В дальнейшем сведения о якобы осуществленной вакцинации этих граждан вносились другим участником группы в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг "Дия", - говорится в сообщении.

В настоящее время на основании постановлений суда проведены обыски по местам работы и проживания фигурантов уголовного производства. Во время обысков изъяты мобильные телефоны, черновые записи, а также копии паспортов граждан Украины, которые подтверждают противоправную деятельность.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 января
18 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.