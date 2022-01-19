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Укравтодор предупреждает водителей, чтобы были очень осторожны

19.01.2022 / 14:11
19 января из-за сложных погодных условий для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями привлечено 1058 единиц техники и 1 357 работников.

Об этом сообщает Укравтодор.

За сутки использовано 1 036 тонн соли и 30 989 тонн песчано-солевой смеси. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое. Местами заснеженное покрытие в Луганской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Также сообщается, что Укравтодор просит неукоснительно соблюдать Правил дорожного движения: пользоваться пояском безопасности, держать безопасную дистанцию, не превышать скорость.

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