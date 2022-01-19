Укравтодор предупреждает водителей, чтобы были очень осторожны

Об этом сообщает Укравтодор.

За сутки использовано 1 036 тонн соли и 30 989 тонн песчано-солевой смеси. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое. Местами заснеженное покрытие в Луганской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Также сообщается, что Укравтодор просит неукоснительно соблюдать Правил дорожного движения: пользоваться пояском безопасности, держать безопасную дистанцию, не превышать скорость.