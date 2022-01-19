В Карпатах из-за сильной метели объявили штормовое предупреждение

В связи со снегопадами и метелями 19 января на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

Также сообщалось, что на массиве Свидовец наблюдаются карнизы с трещинами (склоны гор Большая Близница, Близница и Малая Близница).