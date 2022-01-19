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В Карпатах из-за сильной метели объявили штормовое предупреждение

19.01.2022 / 14:12
Спасатели ГосЧС 19 января объявили о сильной метели в Карпатах, объявлено штормовое предупреждение в двух областях. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В связи со снегопадами и метелями 19 января на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

Также сообщалось, что на массиве Свидовец наблюдаются карнизы с трещинами (склоны гор Большая Близница, Близница и Малая Близница).

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