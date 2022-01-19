Премьер рассказал всю правду о запасах угля и газа к середине отопительного сезона

"Более половины отопительного сезона позади. Энергосистема работает стабильно, несмотря на пессимистические, а иногда - панические заявления отдельных политиков. Запасы угля продолжают расти и уже превысили прошлогодние запасы на это время. Имеем достаточные запасы мощности и на атомных, и на тепловых, и на гидроэлектростанциях", – сказал премьер в ходе заседания правительства в среду.

"Это касается и угля, и газа", – подчеркнул он, пишет "Интерфакс-Украина".

При этом Шмыгаль отметил, что в условиях энергокризиса в Европе, "которые подпитывает Российская Федерация", правительство внимательно мониторит ситуацию и быстро реагирует на все вызовы, чтобы пройти отопительный сезон спокойно.

Он обратился к Министерству энергетики с просьбой продолжать коммуникацию относительно осенне-зимнего периода и стабильности энергосистемы.

По состоянию на 18 января 2021 года в ПХГ Украины находится 12,219 млрд куб. м природного газа.

Запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на утро 19 января 2022 года составляют 679,9 тыс. тонн.