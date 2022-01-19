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Кабмин определил, сколько человек может иммигрировать в Украину в этом году

19.01.2022 / 14:15
Кабинет министров Украины установил квоту иммиграции на 2022 год в 8488 человек.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, квота для родственников граждан Украины (полнородные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки и внучки) составила 805 человек; для лиц, ранее находившихся в гражданстве страны – 406 человек; для родителей, супругов и несовершеннолетних детей иммигрантов – 2,345 тыс. человек; деятелей науки и культуры, иммиграция которых соответствует интересам Украины - 730 человек.

Для лиц, осуществивших иностранную инвестиционную деятельность в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее $100 тыс., иммиграция установлена без ограничений.

Кроме этого, в текущем году по квоте могут иммигрировать в Украину 4 101 высококвалифицированных специалистов или работников, острая потребность в которых ощутима для экономики страны.

Среди прочего, установлена квота в 99 человек для лиц, прослуживших в Вооруженных силах Украины три и более года.

Для лиц, которые непрерывно прожили на территории государства три года со дня установления для них статуса пострадавших от торговли людьми, установлена квота в 2 человека.

Как сообщалось, в 2021 году квота иммиграции составляла 9 818 человек.

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