В Днепре верующие УПЦ прошли крестным ходом в защиту семейных ценностей

В Днепре духовенство и верующие Украинской Православной Церкви совершили крестный ход в защиту семейных ценностей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, в день памяти Мучеников 14 тысяч младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Днепра епископ Андрей совершил молебен.

За богослужением владыке сослужили настоятели городских храмов и священники епархии.

Одним из инициаторов молебна стал «Центр защиты жизни и семейных ценностей».

После богослужения верующие прошли крестным ходом от Спасо-Преображенского кафедрального собора до Свято-Троицкого кафедрального собора.

В Свято-Троицком кафедральном соборе крестный ход встретил митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней.

Владыка прочитал молитву Вифлеемским младенцам и поблагодарил верующих за молитвы и участие в крестном ходе.

Как сообщалось ранее, в Аннозачатьевском храме Киево-Печерской лавры молились о нерожденных детях, погибших от абортов. В память жертв абортов зажгли 100 свечей.