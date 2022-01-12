Войти | Зарегистрироваться
15:36

среда,
12 января
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Днепре верующие УПЦ прошли крестным ходом в защиту семейных ценностей

12.01.2022 / 14:05
В Днепре верующие УПЦ прошли крестным ходом в защиту семейных ценностей
Источник: Центр информации УПЦ
Одним из инициаторов молебна стал «Центр защиты жизни и семейных ценностей»

В Днепре духовенство и верующие Украинской Православной Церкви совершили крестный ход в защиту семейных ценностей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, в день памяти Мучеников 14 тысяч младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Днепра епископ Андрей совершил молебен.

За богослужением владыке сослужили настоятели городских храмов и священники епархии.

Одним из инициаторов молебна стал «Центр защиты жизни и семейных ценностей».

После богослужения верующие прошли крестным ходом от Спасо-Преображенского кафедрального собора до Свято-Троицкого кафедрального собора.

В Свято-Троицком кафедральном соборе крестный ход встретил митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней.

Владыка прочитал молитву Вифлеемским младенцам и поблагодарил верующих за молитвы и участие в крестном ходе.

Как сообщалось ранее, в Аннозачатьевском храме Киево-Печерской лавры молились о нерожденных детях, погибших от абортов. В память жертв абортов зажгли 100 свечей.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 января
11 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.