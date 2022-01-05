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Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
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Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
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Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности

05.01.2022 / 15:55
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
В Казахстане четвертый день продолжаются митинги из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Кроме Алматы, крупнейший город страны, где ведутся одни из самых ожесточенных противостояний, волна протестов катится и другими городами.

РБК-Украина в материале собрало подробности событий в разных городах Казахстана.

Алматы

В городе Алматы ситуация одна из самых напряженных. Митингующие уже ворвались в городскую администрацию (акимат). Также стало известно, что пылает прокуратура города и мэрия. Люди также взяли штурмом резиденцию президента.

Кроме этого, количество пострадавших в крупнейшем городе Казахстана уже бьет десятки.

Нур-Султан

В центре столицы Казахстана много правоохранителей, вдоль улиц припаркованные автозаки, здание местной администрации охраняют сотрудники спецотряда быстрого реагирования (СОБР). По информации местных СМИ, там в целом ситуация спокойная.

Однако в городе с сегодняшнего дня введен режим чрезвычайного положения.

Актобе

В городе Актобе митингующим, несмотря на попытки силовиков оттеснить участников, удалось взять штурмом акимат (городскую администрацию). Кроме этого, силовики применяют водометы.

На улицах города слышны взрывы и стрельба. Против протестующих применяют светошумовые гранаты. Известно, что в городе митингующие штурмуют уже не только "скорые", но и на пожарные машины, они бьют машины палками и бросают камни в лобовое стекло.

Актау

В городе Актау также продолжаются протесты. В частности, митингующие захватили грузовик с военными. Сообщается о более 15 тысячах участников акций на площади города.

Семей

По информации местных СМИ, около тысячи человек вышли на митинг на площадь в Семее. Правоохранители окружили местную мэрию.

Арытау

Силовой разгон демонстрантов начался в Атырау. Ранее на центральной площади города собрались тысячи людей. Впоследствии стало известно, что силовики в Атырау начали переходить на сторону протестующих.

Усть-Каменогорск

В казахстанском городе Усть-Каменогорск на центральной площади проходит митинг. В акции протеста возле акимата (администрации) принимают участие несколько сотен человек.

Павлодар

В Павлодаре около 500 митингующих сгруппировались возле администрации Павлодарской области, которую окружили около 50 силовиков со щитами, передает KazTAG.

Митингующие скандируют: "Аким! Яким!"("Аким" - председатель местного исполнительного органа государственной власти в Казахстане - ред.), требуя, чтобы к ним вышел глава региона Абылкаир Скаков.

Напомним, в Казахстане четвертый день подряд продолжаются массовые протесты, первоначально вызванные ростом цен на сжиженный газ.

Казахстан
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