У побережья Крита произошло сильное землетрясение

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kathimerini.

По предварительным оценкам Института геодинамики, магнитуда землетрясения составляла 5,7, эпицентр находился на глубине 45 км. Толчки зафиксировали в 07:08 по местному времени.

Землетрясение почувствовали во всей восточной части острова, особенно на юге, но также в Ираклионе, который находится на северном побережье. Толчки ощутили и в Египте.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ученые считают, что это землетрясение не связано с предыдущими и из-за его значительной глубины последующих толчков не должно быть.

Также за несколько минут до полуночи мелкое землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали около Салоник.

Напомним, вечером 26 декабря в море к востоку от Крита зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2, а через три часа - еще одно, магнитудой 5,4.

Перед этим последнее сильное землетрясение произошло в октябре – магнитудой 6,3, эпицентр находился неподалеку от побережья Крита. Тогда сообщали о разрушениях, но обошлось без погибших.

27 сентября более слабое землетрясение, эпицентр которого находился непосредственно под островом, привело к серьезным разрушениям и гибели одного человека.