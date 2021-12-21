Цена на газ в Европе побила все рекорды прошлого года - уже выше двух тысяч долларов

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В 13:50 по киевскому времени котировки фьючерсов подлетели к 2022,85 доллара за тысячу кубов и продолжали расти. При этом сегодняшние торги начались с роста цен на январские контракты на 4,2% до 153,15 евро за МВт-час, или 1824,29 доллара за тысячу кубометров.