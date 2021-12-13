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Совет ЕС утвердил санкции против ЧВК «Вагнера» и связанных с ней лиц

13.12.2021 / 15:14
Совет Европейского союза 13 декабря официально утвердил санкции против так называемой частной военной компании «Вагнера» и связанных с ней юридических лиц.

Об этом сообщил корреспондент Радіо Свобода.

«Утверждены санкции против «группы Вагнера»: в списке три энергетических компании и восемь человек, связанных с группировкой наемников. Решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС позже сегодня», – говорится в сообщении.

Санкции предусматривают запрет на поездки в страны ЕС, замораживание любых активов в Евросоюзе, а также запрет юридическим и физическим лицам объединения вести бизнес с подпадающей под санкции группой.

Западные правительства обвиняют Москву в использовании ЧВК «Вагнера» как военизированной силы в вооруженных конфликтах в Украине, Ливии, Сирии, Судане, Мозамбике и Центральноафриканской Республике. Россия отрицает связь между правительством и наемниками, часто описывая военизированные силы как «тренеров» или «советников», несмотря на многочисленные доказательства их участия в боевых операциях.

«ЧВК Вагнера» связывают с близким к российскому президенту бизнесменом Евгением Пригожиным. ЕС ввел санкции против Пригожина в 2020 году.

санкции, ЧВК Вагнера
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