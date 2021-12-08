Это может привести к локальному конфликту: В Беларуси прокомментировали украинские учения на границе

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Мы в большей степени уделяли внимание защите западных рубежей - с Польшей, Литвой. Сегодня наша южная соседка Украина начала занимать недружественную позицию по отношению к Беларуси, хотя белорусы и украинцы всегда жили в мире, согласии и добрососедстве. У нас единые корни и прошлое. Но, наверное, украинское руководство взяло курс не на миролюбивую политику. Они смотрят на Запад (или им диктуют) и пытаются под видом борьбы с незаконной миграцией проводить какие-то учения", - сказал Александр Вольфович.

Он обратил внимание, что учения проводят на полигонах. "Почему-то украинское руководство их решило провести практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооруженных сил, тяжелое вооружение, привлекая вертолеты и боевые самолеты. Наверное, смотрят на поляков, как те борются с мигрантами, применяя водометы, слезоточивый газ. Хорошо, что не дошло до огнестрельных средств применения. Это может привести к локальному конфликту. Очень бы этого не хотелось. Недавний случай нарушения границы боевым вертолетом Вооруженных Сил Украины - свидетельство тому. Что это было с точки зрения оценки военной составляющей: провокация, неумелое выполнение действий, необученность пилотов или просто разгильдяйство летчиков? Но это не тот повод, чтобы таким образом показывать свое "удальство", - подчеркнул госсекретарь Совета безопасности.

"Хотелось бы, чтобы таких инцидентов не было. С белорусской стороны мы не даем никаких поводов для этого. У нас не разворачиваются группировки войск вдоль госграницы ни на западе, ни на юге. Мы не проводим внеплановые учения. Наверное, надо взять пример с украинских коллег и тоже вблизи границы провести учения. В чем нас упрекать: в ответных зеркальных мерах? Конечно, такого бы не хотелось", - сказал Александр Вольфович.

Он отметил: у Беларуси всегда были нормальные отношения и взаимодействие по линии пограничных ведомств со странами-соседями. "Хотелось бы, чтобы те времена вернулись и взаимодействие по линии пограничных органов стало конструктивным: взаимоуважение, доверие, обмен информацией. Это будет способствовать вопросам безопасности как народов сопредельных стран, так и Беларуси", - убежден госсекретарь Совета безопасности.

Также Александр Вольфович выразил обеспокоенность ситуацией с очередями в пунктах пропуска, где с белорусской стороны в большом количестве скапливается грузовой транспорт, следующий транзитом через нашу страну. "Хотелось бы, чтобы в этом году проблема была решена, чтобы перевозчики не испытывали неудобств. С белорусской стороны делается все: мы выполняем все нормы и требования. Не раз уведомляли сопредельную сторону, что нужно принимать какие-то конструктивные меры. К сожалению, ни из Польши, ни из Литвы обратной информации нет", - резюмировал он.