Назарбаев уходит с поста председателя Совета безопасности Казахстана

Об этом Токаев заявил во время обращения к нации, пишет Новое время.

«Я как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко», — сказал он.

Назарбаев, почти 30 лет правивший Казахстаном, возглавил Совет безопасности в 2019 году, покинув пост президента.

В ноябре 2021 года Назарбаев покинул пост председателя правящей партии Нур Отан, а в апреле того же года пост председателя Ассамблеи народа Казахстана.

В первые дни января 2022 года Казахстан охватили массовые протесты. Они начались как акции против повышения цен на газ, но быстро превратились в демонстрации с политическими лозунгами. Одно из требований митингующих «Старик, уходи» — полный уход Назарбаева из власти.

Протесты быстро переросли в столкновения с правоохранителями. По официальным данным на утро 5 января, в лечебные учреждения Алматы уже обратились 190 человек, 137 из которых полицейские. МВД Казахстана сообщило о задержании более 200 человек.