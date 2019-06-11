Ставленник Назарбаева выиграл выборы в Казахстане

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных президентских выборах, набрав 70,76 % голосов.

Об этом, ссылаясь на Центральную избирательную комиссию, пишет Радио Азаттик.

По данным ЦИК, за кандидата от партии "Нур Отан" проголосовали 6,5 миллиона избирателей.

Сообщается, что кандидат от движения "Ұлт тағдыры" Амиржан Косанов занял второе место, он набрал 16,2 %, или 1,4 миллиона голосов.

По данным ЦИК, единственная женщина-кандидат Дания Еспаева от партии "Ак жол" на третьем месте с 5,2 % голосов, за нее проголосовали 478 тысяч граждан.

Четверо других кандидатов получили не более 4 % голосов избирателей.

Явка на выборах составила - 77,4%.

Напомним: выборы президента 9 июня стали шестыми в новейшей истории Казахстана и четвертыми досрочными. В них впервые за 30 лет в качестве кандидата не принимал участия экс-президент Нурсултан Назарбаев.

Одновременно с голосованием в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте проходили акции протеста, участники которых, в частности, призывали бойкотировать выборы. Полиция задержала около 500 человек в день внеочередных президентских выборов в Казахстане.

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