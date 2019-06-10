Войти | Зарегистрироваться
16:14

понедельник,
10 июня
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

В Иране ответили на новые санкции США

10.06.2019 / 15:19
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что санкции Соединенных Штатов против иранской нефтехимической промышленности свидетельствуют о нежелании Вашингтона вести переговоры.

 Об этом сообщает AFP.

По словам Мусави, новые санкции Вашингтона по отношению к Ирану свидетельствуют о "пустоте заявлений" американского президента Дональда Трампа об открытости к переговорам с Тегераном.

"Понадобилась всего одна неделя для того, чтобы утверждение президента США о том, что он готов вести переговоры с Ираном, оказалось бесполезным", - заявил пресс-секретарь иранского МИД.

Кроме того, Мусави назвал новые санкции еще одним примером "экономического терроризма" и продолжением "вражды" Соединенных Штатов против Ирана.

"Политика максимального давления США - неудачная политика, которую неоднократно пробовали ранее предыдущие президенты страны. Это неправильный путь, и власти США могут быть уверенными, что они не достигнут ни одной из целей, поставленных для этой полититики", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против иранской компании "Нефтехимическая промышленность Персидского залива". Санкции были введены в рамках серии шагов по давлению на Тегеран для переговоров о заключении нового соглашения по ограничению ядерных программ.

Глава МИД Ирана Мухаммад аль-Хаким заявил, что Багдад готов выступить посредником между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Он добавил, что Багдад не считает "экономическую блокаду" Ирана плодотворной, намекнув на антииранские санкции США.

Источник 

США, Иран
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.