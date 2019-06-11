Россия нанесла авиаудары по населенным пунктам Сирии: есть убитые и раненые

Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu со ссылкой на волонтерскую организацию Управление гражданской обороны Сирии ("Белые каски").

Согласно сообщению, минувшей ночью авиаударам подверглись район Хан-Шейхун, населенный пункт Темания, поселки Шейх Идрис, Мааршурин и Эт-Тух в провинции Идлиб, а также районы Латамине и Кефер Зита на севере провинции Хама. Отмечено, что количество жертв может возрасти.

Источники в сирийской оппозиции сообщили, что авиаудары по Хан-Шейхун, населенным пунктам Латамине, Кефер Зита и Мааршурин нанесла авиация России.

"Два самолета поднялись в воздух с авиабазы ​​Хмеймим", - сказали в оппозиции.

В мае в результате обстрелов и авиаударов сил режима Башара Асада, союзнических проиранских террористических группировок и ВВС России по Идлибу погиб 231 мирный житель, в том числе 59 детей, еще 659 получили ранения.

В начале июня международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила сирийско-российский военный альянс в использовании "коктейля из запрещенного и смешанного оружия" для атак на мирных жителей северо-западной части Сирии. По ее данным, начиная с 26 апреля, в районах, контролируемых антиправительственными группами в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо, ежедневно происходят сотни атак, в результате которых уже погибли более 200 мирных лиц, в том числе дети.

17 сентября 2018 года на переговорах в Сочи между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Войска Асада и РФ в нарушение положений систематически обстреливают населенные пункты, расположенные в зоне деэскалации.

Сирийские повстанцы, поддержанные Турцией, заявляют, что Москва и сирийское правительство пытаются захватить контроль над двумя ключевыми магистралями в их последнем анклаве на северо-западе страны.

Асад стремится к восстановлению контроля над стратегическими магистралями М5 и М4 от Алеппо до Хамы и Латакии на побережье Средиземного моря, двумя важнейшими транспортными артериями довоенной Сирии.

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