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Украинцам разрешат тратить "вовину тысячу" на коммуналку

26.01.2022 / 18:25
Программу выплат вакцинированным украинцам "єПідтримка" хотят расширить и разрешить тратить средства на образовательные и коммунальные услуги.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что уже более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат. При этом 1,7 млрд грн уже израсходовано.

В дальнейшем правительство планирует расширить программу на подростков с одновременным добавлением к направлениям возможных расходов на образовательные услуги, отметил Шмыгаль. Планируется также расширить программу на коммунальные услуги.

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