Украинцам разрешат тратить "вовину тысячу" на коммуналку

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что уже более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат. При этом 1,7 млрд грн уже израсходовано.

В дальнейшем правительство планирует расширить программу на подростков с одновременным добавлением к направлениям возможных расходов на образовательные услуги, отметил Шмыгаль. Планируется также расширить программу на коммунальные услуги.