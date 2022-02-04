Китай потратил на Олимпиаду в десять раз больше денег, чем признает официально

Об этом пишет Business Insider, говорится в статье Экономической правды.

По официальным данным, бюджет пекинской Олимпиады – 3,9 млрд долл., из которых 880 млн долл. покроет МОК.

"В целом, 3,9 млрд долл. – это очень мало по сравнению со счетами других стран-хозяев. Для примера – расходы на зимние Игры в Сочи в 2014-м достигли 60 млрд долл", - говорится в материале.

Однако, скорее всего, Китай скрывает реальную стоимость своей сметы. Расследование Business Insider показало, что реальные расходы на подготовку в десять раз больше официальной цифры – около 38-39 млрд дол.

Так, к открытию соревнований там запустили сверхбыстрый поезд Fuxing, который двигается со скоростью 350 км в год и имеет 5G. Только на строительство дороги потратили 9,2 млрд дол.