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Китай потратил на Олимпиаду в десять раз больше денег, чем признает официально

04.02.2022 / 17:02
Несмотря на официальный бюджет Олимпиады-2022 в 3,9 млрд долларов, на самом деле Китай мог потратить на организацию Игр в 10 раз больше - по меньшей мере 39,5 млрд долларов.

Об этом пишет Business Insider, говорится в статье Экономической правды.

По официальным данным, бюджет пекинской Олимпиады – 3,9 млрд долл., из которых 880 млн долл. покроет МОК.

"В целом, 3,9 млрд долл. – это очень мало по сравнению со счетами других стран-хозяев. Для примера – расходы на зимние Игры в Сочи в 2014-м достигли 60 млрд долл", - говорится в материале.

Однако, скорее всего, Китай скрывает реальную стоимость своей сметы. Расследование Business Insider показало, что реальные расходы на подготовку в десять раз больше официальной цифры – около 38-39 млрд дол.

Так, к открытию соревнований там запустили сверхбыстрый поезд Fuxing, который двигается со скоростью 350 км в год и имеет 5G. Только на строительство дороги потратили 9,2 млрд дол.

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