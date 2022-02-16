Минздрав отчитался, сколько украинцев умерли за прошлые сутки от ковида

"За сутки 16 февраля в Украине: зафиксировано 33 330 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 837, медработников – 961). 66 082 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 18 504 человека, вторую дозу – 28 948 человек, дополнительную дозу получили 606 человек, бустерную дозу – 18 024 человека. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 3 284 человека, летальных исходов – 259, поправилось 27 441 человек", - указывается в сообщении на телеграмм-канале ведомства, пишет "Интерфакс-Украина".

Днем ранее, 16 февраля за сутки выявлено 31 513 новых случаев заболевания коронавирусом, 15 февраля за сутки выявили 29 724 новых случая заболевания, 14 февраля за сутки выявили 16 993 новых случаев заболевания, 13 февраля за сутки выявили 24 518 новых случаев заболевания, 12 февраля за сутки обнаружили 38 212 новых случаев заболевания, 11 февраля за сутки обнаружили 41 229 новых случаев заболевания COVID-19, 8 февраля зафиксировано 34 353 новых случаев заболевания, 7 февраля в сутки выявили 23 378 новых случаев заболевания СOVID-19, 6 февраля , 4 февраля коронавирусом заболело 43 778, 3 февраля в сутки выявили 39 620 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 637 260 человек, выздоровело – 3 866 755 человек, летальных исходов – 103 824.

С начала вакцинальной кампании привито 15 613 689 человек, из них первую дозу получили – 15 631 687 человек, получили две дозы – 15 043 831 человек, получили дополнительную дозу – 25 353 человека, бустерную дозу – 617 082 человека. Всего проведено 31 317 953 привывки.