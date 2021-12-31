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На Рождество УПЦ проведет благотворительную елку для 750 детей с инвалидностью и сирот

31.12.2021 / 11:55
На Рождество УПЦ проведет благотворительную елку для 750 детей с инвалидностью и сирот
Источник: Центр информации УПЦ
В концертном зале со сцены поздравит всех с Рождеством Блаженнейший Митрополит Онуфрий и даст свое архипастырское благословение

В день праздника Рождества Христового Украинская Православная Церковь проведет в Национальном театре имени Леси Украинки традиционный детский благотворительный рождественский праздник.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, 750 детей-сирот, детей с инвалидностью и вынужденных переселенцев, детей из многодетных и неблагополучных семей из разных регионов Украины примут участие в развлекательной программе, посмотрят спектакль и получат сладкие подарки.

Мероприятие по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия поддерживает благотворительная организация Андрея Деркача «Наше будущее» и Международный благотворительный фонд в честь Покрова.

Праздник начнется в 11.00 в холле Национального академического театра, где установлена елка с конфетами, мандаринами и т.д. Маленьких гостей встретят профессиональные аниматоры. У большого сундука со сладостями детей будут приветствовать Дед Мороз и Снегурочка. А участники всеукраинского волонтерского движения «Молодость не безразлична!» помогут детям получить подарки, пройти в зал и занять свои места.

После в концертном зале со сцены поздравит всех с Рождеством Блаженнейший Митрополит Онуфрий и даст свое архипастырское благословение. Далее будет детское представление, поставленное профессиональными актерами этого театра. В завершение праздника каждый ребенок получит сладкий подарок в память о прекрасном дне.

Как отмечают в Синодальном отделе УПЦ по делам молодежи, ощутить радость праздника Рождества Христова должны не только дети, родители которых в течение года дарят им подарки. «В день, когда мы вспоминаем, как Господь наш Иисус Христос родился в яслях, потому что нигде в древнем Вифлееме не нашлось Ему места, хочется подарить праздник детям, для которых детство не стало временем беззаботным и радостным. Многие из них не получили родительской ласки и любви в той мере, в какой нуждается душа каждого ребенка. Поэтому так важно, чтобы они затронули великую тайну жизни через любовь, через улыбки волонтеров, через радостное настроение и прекрасное представление, поставленное профессиональными актерами по мотивам сказок христианского писателя», - подчеркнули в Синодальном молодежном отделе.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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