Войти | Зарегистрироваться
14:11

пятница,
31 декабря
Онлайн
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Боррель: Кроме вторжения в Украину у Москвы есть другие не менее тревожные сценарии
Страна
Боррель: Кроме вторжения в Украину у Москвы есть другие не менее тревожные сценарии
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Виннитчине УПЦ передаст помощь для беженцев в Святогорской лавре

31.12.2021 / 12:33
На Виннитчине УПЦ передаст помощь для беженцев в Святогорской лавре
Источник: Центр информации УПЦ
Всего за минувшие годы Винницкая епархия перевезла в обитель около 500 тонн гуманитарной помощи от верующих из разных регионов

В Винницкой епархии Украинской Православной Церкви начали сбор гуманитарной помощи для беженцев, которые проживают в Святогорской лавре.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, сбор помощи проводит епархиальный Отдел благотворительности во главе с диаконом Георгием Толчевым.

«С первых дней войны Лавра стала принимать тысячи беженцев - это люди, которые потеряли свой кров над головой, немощные старики, мамы с детками. Сейчас число беженцев составляет 300 человек и ровно столько же насельников Лавры и скитов. Из-за войны число паломников сократилось почти на 100%, это привело к лишению обители финансовой поддержки», - поделились в епархии.

Тем не менее, все беженцы «находились и находятся в тепле, они накормлены, обуты и одеты».

«Давайте все вместе поможем одному из уделов Богородицы - нашей любимой Святогорской Лавре, владыке Арсению и братии содержать беженцев», - обратился обратился глава епархиального отдела.

Желающие могут передать овощи, фрукты, сахар, соль, муку, зерно, масло, консервацию (в стекле), средства гигиены и бытовую химию. Продукты принимают храмы города Винницы: Крестовоздвиженская церковь (р-н Вишенка), храм в честь святителя Луки Крымского (возле онкобольницы), Свято-Пантелеимоновская церковь (р-н Тяжилов).

Также сбор можно материально поддержать по реквизитам.

Всего за минувшие годы Винницкая епархия перевезла в обитель около 500 тонн гуманитарной помощи от верующих из разных регионов.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 декабря
30 декабря
29 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.