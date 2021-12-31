Войти | Зарегистрироваться
14:11

пятница,
31 декабря
Онлайн
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Боррель: Кроме вторжения в Украину у Москвы есть другие не менее тревожные сценарии
Страна
Боррель: Кроме вторжения в Украину у Москвы есть другие не менее тревожные сценарии
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ встретят Новый год молитвой и ночными литургиями

31.12.2021 / 12:53
В УПЦ встретят Новый год молитвой и ночными литургиями
Источник: Центр информации УПЦ
Жители Киева могут встретить Новый год молитвой в Святой Успенской Киево-Печерской лавре

Верующие Украинской Православной Церкви смогут встретить Новый год молитвой и богослужением.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», в кафедральных соборах епархий Украинской Православной Церкви в ночь с 31 декабря на 1 января будут совершены Божественные литургии.

Жители Киева могут встретить Новый год молитвой в Святой Успенской Киево-Печерской лавре. Ночное богослужение начнется в 23.45 в Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских. Совершение литургии в новогоднюю ночь является давней традицией обители. Появилась она около 25 лет назад, по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира.

В киевском Свято-Троицком Ионинском монастыре совершат Божественную литургию в ночь с 31 декабря на 1 января (начало ровно в 00.00) и храме в честь святителя Спиридона Тримифунтского (просп. Леся Курбаса, 7-Д) - начало в 23.30 31 декабря, после литургии будет отслужен новогодний благодарственный молебен.

В Свято-Успенской Почаевской лавре в новогоднюю ночь продолжатся торжества в день памяти преподобного Амфилохия Почаевского. Ежегодно они начинаются в 11.00 31 декабря Крестным ходом, во время которого из Пещерного храма переносят в Преображенский собор раку с мощами святого. В тот же день в 16.00 начинается вечернее богослужение. В сам день памяти преподобного совершается две Божественные литургии: начало первой в 00.00, второй - в 9.00. После поздней Литургии вновь состоится Крестный ход с мощами святого Амфилохия - их вернут в Пещерный храм, где мощи всегда почивают.

В Херсоне новогодняя Литургия состоится в Свято-Духовом кафедральном соборе. Начнётся она в 23.00. После богослужения состоится новогодний молебен.

В Запорожье в Свято-Покровском архиерейском соборе богослужение начнётся в 23.30, его возглавит митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. Одновременно - также в 23.30 - начнётся Литургия в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Житомира.

Ровно в полночь начнётся архиерейская Литургия в Свято-Троицком Браиловском монастыре на Виннитчине и на Георгиевском подворье Свято-Никольского Городокского монастыря в Ровно.

Богослужения в новогоднюю ночь также состоятся в ряде храмов и монастырей на Буковине. В частности, в Введенском монастыре в Черновцах, в Банченской Вознесенской обители, Крещатицком Иоанно-Богословском монастыре.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 декабря
30 декабря
29 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.